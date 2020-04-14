Появился первый трейлер фильма "Доктор Лиза" с Хаматовой и Хабенским

Лента "Доктор Лиза" основана на реальных событиях. Картина расскажет об одном дне из жизни врача и общественного деятеля Елизаветы Петровны Глинки.
События, отраженные в фильме, позволят зрителю узнать о характере и образе жизни самого известного в России специалиста по паллиативной помощи. В основу сценария "Доктора Лизы" легли дневники Глинки, воспоминания ее коллег и близких. Главные роли в картине исполнили: Чулпан Хаматова, Андрей Бурковский, Константин Хабенский, Анджей Хыра, Евгений Писарев, Алексей Агранович, Тимофей Трибунцев, Елена Коренева, Юлия Ауг, Татьяна Догилева и другие.
Напомним, что Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе под Сочи. Доктор Лиза летела в Сирию, куда должна была доставить лекарства.
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