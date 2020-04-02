Беременна? Полина Максимова и Егор Корешков съехались

Звезды появились в шоу Первого канала "Вечерний Ургант". В студии Полина поздравила Егора с 34-летием. Актриса преподнесла ему только шарики – подарок она отдала избраннику до эфира.
По словам ведущего программы Ивана Урганта, на съемках сериала "257 причин, чтобы жить" случилось "чудо расчудесное". "Актеры, которые играли влюбленную пару, влюбились по-настоящему", – добавил он.
Максимова и Корешков уже полгода живут вместе. В самоизоляции артисты занимаются обустройством квартиры. У пары появилось время разобрать вещи.
Ходят слухи, что в первый день съемок сериала "257 причин, чтобы жить" Максимова пошутила, что выйдет замуж за Корешкова сразу после премьеры. Артистка подтвердила информацию.
В студию "Вечернего Урганта" Полина пришла в пышном наряде с завышенной талией. Зрители акцентировали на этом внимание и принялись обсуждать возможную беременность артистки.
Сериал "257 причин, чтобы жить" рассказывает о девушке, которая излечивается от рака. Победив болезнь, она теряет вкус к жизни. Героиня находит старый блокнот со списком всего того, что хотела бы сделать. Смотреть сериал онлайн можно на видеосервисе START.
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