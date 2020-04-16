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Сериалы

Объявившая о менопаузе звезда "Отчаянных домохозяек" открыла секрет стройности

Тери Хэтчер. Фото: Frederic Kern, via www.imago-ima/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Тери Хэтчер поделилась секретом стройности. По словам 55-летней знаменитости, после наступления менопаузы держать вес стало сложнее.
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Артистка много времени проводит в спортивном зале. Фитнес помогает Тери Хэтчер хорошо выглядеть и быть энергичной.

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Не забывает звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" о том, как важна вода. Знаменитость старается выпивать не менее трех литров жидкости в день.

Хэтчер уверена, что употребляя большое количество воды, она помогает своей коже. Лицо Тери стало свежее, несмотря на естественные возрастные изменения. Артистка призналась, что после недели обильного питья окружающие начали замечать перемены в ее внешнем виде.

Тери Хэтчер внимательно следит за питанием. Актриса придерживается сбалансированного рациона. Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" отказалась от употребления молока, сахара, алкоголя, кофе и продуктов, в состав которых входит пшеница.

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Публикация от Teri Hatcher (@officialterihatcher)

Знаменитость поведала, что ухаживая за собой, прислушиваясь к своему телу, она не только сохраняет здоровье. Хэтчер учится принимать изменения, которые происходят с ее телом с возрастом, сообщает Marie Claire. Напомним, сериал "Отчаянные домохозяйки" можно смотреть онлайн на видеосервисе ivi.ru.

Автор: 16 апреля 2020, 16:39
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