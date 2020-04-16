"Улицы разбитых фонарей" спасли популярного режиссера и его семью

Российский детектив "Улицы разбитых фонарей" вышел на экраны в 1998 году. Картина очень полюбилась зрителям. В 1999-м лента получила сразу две статуэтки ТЭФИ в номинациях "Лучший телепроект года" и "Лучший телевизионный игровой фильм или сериал".
По словам режиссера теленовеллы Владимира Бортко, "Улицы разбитых фонарей" спасли его карьеру. В начале 90-х у постановщика не было предложений о работе. Бортко и его родные оказались в тяжелом материальном положении.
"Я был успешным режиссером до 1991 года. А потом жил на сто долларов в месяц, которые брал у коллеги", - рассказал Владимир в эфире ток-шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".
Бортко признался, что на первые эпизоды теленовеллы потратили всего десять тысяч долларов. Режиссер подчеркнул, что сегодня за эти деньги можно организовать только выезд киногруппы. Звезды сериала снимались в собственной одежде и передвигались на одном авто.
Сериал "Улицы разбитых фонарей" насчитывает 16 сезонов. Картина считается самой продолжительной на российском телевидении. В ленте снимались: Александр Лыков, Алексей Нилов, Сергей Селин, Михаил Трухин, Юрий Кузнецов, Леонид Куравлев, Александр Половцев, Борис Клюев и другие. Смотреть сериал "Улицы разбитых фонарей" онлайн можно на официальном сайте телеканала "Россия 1".
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