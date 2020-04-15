"Плевок в лицо всему российскому народу": сериал "Зулейха открывает глаза" требуют запретить

Члены организации считают, что теленовелла – пасквиль на советское прошлое. "Это плевок в лицо всему нашему российскому народу", - сказал председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
Авторы картины, по словам Сурайкина, "антисоветчики", которые, подтасовывая факты, очерняют прошлое страны. Создатели используют сериал "Зулейха открывает глаза", чтобы высказать необъективные политические взгляды, получить известность и обогатиться.
Более того, Максим Сурайкин считает, что государство должно вмешаться, чтобы сберечь наше общее наследие. Ленту, по его мнению, надо запретить.
Юридический отдел партии "Коммунисты России" уже готовит обращение к руководству телеканала. Документ обещают направить уже завтра, 16 апреля, сообщает издание "Подъем".
Напомним, сценарий сериала "Зулейха открывает глаза" написал по одноименному роману Гузели Яхиной. Действия ленты разворачиваются в 30-е годы прошлого века. В центре событий уроженка татарской деревушки Зулейха. Ее мужа убивают представители советской власти. Героиню ссылают в Сибирь. Смотреть сериал "Зулейха открывает глаза" можно онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".
Популярные темы форума
Ненавижу свою мать
Самый красивый певец
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Ненавижу
Прилучный избил Муцениеце
Во что превратилась моя жизнь
Кто помнит в СССР , модель Регину Заварскую
Жить или не жить?
После 30 лет сложно найти..