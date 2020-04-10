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Сериалы

Муж Собчак снимает "карантинную любовь"

Константин Богомолов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Режиссер Константин Богомолов решил снять сериал. Муж скандальной телеведущей Ксении Собчак назвал новый проект "Безопасные связи".
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Теленовелла будет состоять из десяти серий. По задумке автора, картину создадут в формате Screenlife, когда все, что видит зритель, – это действия на экране телефона, планшета или компьютера главного героя. Эпизоды будут короткие – всего по 15 минут.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

В центре сюжета сериала Константина Богомолова истории трех пар. "Безопасные связи" расскажут о молодоженах, пожилой чете в разводе и влюбленных подростках, которые живут далеко друг от друга. Действия разворачиваются во время карантина. Несмотря на изоляцию и другие ограничения, героям удается сохранить чувства друг к другу.

По словам продюсера проекта Ирины Сосновой, карантин не повод перестать жить. Не надо ждать, когда пандемия коронавируса закончится, необходимо чувствовать все то, что происходит здесь и сейчас.

Сериал о "карантинной любви" можно будет посмотреть онлайн на видеосервисе START. Создатели теленовеллы "Безопасные связи" обещают, что премьера состоится уже в конце апреля, сообщает ТАСС.

Автор: 10 апреля 2020, 17:42
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