Муж Собчак снимает "карантинную любовь"

Режиссер Константин Богомолов решил снять сериал. Муж скандальной телеведущей Ксении Собчак назвал новый проект "Безопасные связи".

Теленовелла будет состоять из десяти серий. По задумке автора, картину создадут в формате Screenlife, когда все, что видит зритель, – это действия на экране телефона, планшета или компьютера главного героя. Эпизоды будут короткие – всего по 15 минут.

В центре сюжета сериала Константина Богомолова истории трех пар. "Безопасные связи" расскажут о молодоженах, пожилой чете в разводе и влюбленных подростках, которые живут далеко друг от друга. Действия разворачиваются во время карантина. Несмотря на изоляцию и другие ограничения, героям удается сохранить чувства друг к другу.

По словам продюсера проекта Ирины Сосновой, карантин не повод перестать жить. Не надо ждать, когда пандемия коронавируса закончится, необходимо чувствовать все то, что происходит здесь и сейчас.

Сериал о "карантинной любви" можно будет посмотреть онлайн на видеосервисе START. Создатели теленовеллы "Безопасные связи" обещают, что премьера состоится уже в конце апреля, сообщает ТАСС.