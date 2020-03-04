"Я не хочу умирать": Михалкову показали на больничной койке

Действие ленты разворачивается в небольшом городке. На открытии нового Дворца искусств происходит ЧП: из-за скопившегося снега обваливается крыша здания. Под обломками гибнут дети. Мэру населенного пункта уголовного преследования удается избежать. Между тем перед судом предстает заместитель действующего градоначальника и главный инженер.
Следователь по делу Сергей Градов хочет во что бы то ни стало привлечь мэра к ответственности. Пока идут разбирательства, у возлюбленной силовика Марины начинаются серьезные проблемы со здоровьем. Женщине требуется дорогостоящая операция. Чтобы спасти любимую от смерти, следователь готов пойти на преступление и забыть о принципах.
Роль Градова исполнил Александр Робак. Его тяжелобольную избранницу сыграла Анна Михалкова. Теленовеллу "Шторм" тепло встретили критики. За работу в проекте Михалкова получила престижную премию "Золотой орел", сообщает Teleprogramma.pro.
Отметим, что накануне в Сети появился трейлер сериала "Шторм". В анонсе можно увидеть героиню актрисы на больничной койке, ее истерику и крики "Я не хочу умирать".
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Проголосуем? Кто считает красивой Виталину Цымбалюк - Романовскую?
Кого еще тошнит от стариков?..
Хотел сына, а родилась дочь
Россия
Клонирование
Чё вы такие тупые а?
Почему хохлушки всюду преуспели? А другие не везет?
Нью
Комплекс неполноценности...
Дочь влюбилась в старика