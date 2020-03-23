Популярная актриса Топольницкая шокировала огромным животом

Топольницкая показалась им беременной. На опубликованном в соцсетях фото знаменитость, облаченная в нежно-розовое платье с цветочным принтом, бережно обнимает руками большой живот.
Друзья и коллеги тут же принялись поздравлять Юлию и ее мужа со скорым пополнением в семье. Пользователи "Инстаграм" искренне обрадовались за Топольницкую.
Спустя время, вчитавшись в подпись к фото, они поняли, что живот у Юлии Топольницкой накладной. Звезда только играла беременную.
"Друзья, 26 марта выйдет сериал "257 причин чтобы жить"💕🎬я люблю этот сериал всей душой и всю съемочную команду, которая над ним работала 🌸 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написано под снимком.
Многие поклонники артистки были разочарованы. "Никогда не читаю подписей к фото и сейчас была немножко шокирована❤️🙏🏻", "я таааак обрадовалась, а потом прочитала текст ... Ну, даешь)))", "светишься изнутри, Юль💥", "Блин Юль, чуть не поздравил! А у тебя оказывается опять все понарошку🥳", "А я повелась и уже поздравления собиралась строчить🤣", "Так это грим-костюм... А то я, уж, офигел)", – отметили друзья Топольницкой.
Напомним, что звезда сериалов замужем за резидентом Comedy Club Игорем Чеховым. Пара расписалась в 2016 году. Детей у супругов пока нет.
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