Уточнены подробности смерти актера из сериала "Магомаев"

После завершения проекта Первого канала "Магомаев" стало известно, что в картине снимался молодой актер Владимир Дыховичный, сын известного режиссера Ивана Дыховичного. Звездному отпрыску досталась роль парня Вени.
Также сообщалось, что Дыховичный-младший скончался за год до премьеры "Магомаева". Причиной смерти 30-летнего артиста и радиоведущего называлось пристрастие к наркотикам. Дескать, была передозировка. О зависимости актера сообщал журналист Кирилл Шулика.
Однако Ольга Черепанова говорила журналистам, что ее сын скончался из-за проблем со здоровьем, которые усугубились в связи с употреблением запрещенных веществ. "У Володи был сахарный диабет первого типа, с которым он жил 15 лет. Каждый день приходилось делать несколько сложных уколов", – признавалась вдова режиссера Дыховичного mk.ru.
Владимир Дыховичный известен по фильму Кирилла Серебреникова "Лето", а также по сериалу "Бессонница". Наследник известного кинематографиста окончил режиссерский факультет ВГИКа, много снимался, работал на радио и увлекался музыкой.
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