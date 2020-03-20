Роль в сериале "Магомаев" стала последней для сына известного режиссера

Молодой мужчина умер за год до выхода сериала "Магомаев" на экраны. Поговаривают, что Дыховичный скончался после одной из смен теленовеллы о легендарном певце. Владимир сыграл молодого парня по имени Веня.
По словам журналиста Кирилла Шулики, артист умер из-за пристрастия к наркотикам. У Владимира случилась передозировка запрещенными веществами.
О том, что у Дыховичного проблемы с наркотиками, стало известно задолго до его кончины. В 2016 году полицейские нашли у актера пакетик с белым порошком. После экспертизы правоохранители возбудили уголовное дело. Владимира Дыховичного обвинили в хранении запрещенных веществ.
Напомним, наследник Ивана Дыховичного окончил ВГИК, режиссерский факультет. Молодой мужчина много снимался в кино, работал на радио – вел утреннее шоу, увлекался музыкой, сообщает StarHit.
Добавим, режиссер Иван Дыховичный умер в 2009 году. Незадолго до кончины у кинематографиста диагностировали рак гортани. У Ивана Владимировича есть сын Дмитрий от первого брака. Наследника Владимира постановщику родила вторая супруга – Ольга Черепанова.
Популярные темы форума
Что хорошего принес русский мир в донецк?
Жёны брошенки богатых мужчин.
А вы уже сходили в ашан?
Как провериться на корону и что делать. См. Вн.
Что мне делать?
Коронaвирус - это миф?
Билл Гейтс пророк или что-то знал заранее?
Закрыли границу с Белорусией
Как не заболеть?
Хочу найти мужика