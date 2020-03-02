Поклонники бьются в истерике из-за проблем Наталии Орейро

Сериал "Дикий ангел" появился на российских телеэкранах в 1999 году. В нашей стране он оказался настолько популярным, что его первый и единственный сезон транслировался еще пять раз, а напеть Cambio Dolor из вступления может практически любой россиянин в возрасте от 25 до 80 лет.
Одним из следствий феноменальной любви наших соотечественников к сериалу "Дикий ангел" стал невероятный успех Наталии Орейро, исполнительницы главной роли. Артистка отвечает им взаимностью, радуя концертными турами по городам и весям.
Очередное свидание с фанатами из России должно было состояться в ближайшее время. Однако организаторам пришлось разочаровать преданных поклонников актрисы. "Концерты тура Наталии Орейро "20 лет вместе", запланированные в России на март-апрель 2020 года, не состоятся", – цитирует портал ToDay News Ufa их заявление.
Они уточнили, что решение принято по причинам, которые не зависят от Наталии Орейро и ее команды. Из-за чего звезда сериала "Дикий ангел" не сможет встретиться с фанатами, не сообщается.
Для тех поклонников, кто успел не только купить билеты на выступление, но и оплатить дорогу и гостиницу, это стало ударом. Фанаты поспешили поделиться негодованием на официальной странице организаторов тура Наталии Орейро в соцсети "ВКонтакте".
Одни пожаловались, что билеты можно вернуть только за сумму, меньшую, чем требовалась для приобретения. Другие едва ли не бьются в истерике из-за того, что планам увидеть Наталию Орейро в этом или следующем месяце не суждено сбыться.
Напомним, что сериал "Дикий ангел" снимался в 1998-1999 годах. В России впервые транслировался с 21 июля 1999 года по 4 августа 2000 года. Главную роль исполнила Наталия Орейро. Она прославилась на весь мир, а отечественный зритель сохранил в сердце любовь к артистке и спустя два десятилетия.
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