Наталия Орейро решила вернуться на российские экраны

Уругвайская певица и актриса, известная российскому зрителю по многосерийной мелодраме "Дикий ангел", Наталия Орейро объявила о своих планах вернуться на экраны россиян. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в Москве, передает "Подмосковье сегодня".

По словам Орейро, она решила принять участие в проекте об истории России и об истории ее страны. При этом звезда призналась, что мечтает сняться в российском сериале. Сейчас Орейро в качестве певицы отправляется в масштабное турне по России с новым шоу Unforgettable tour, напоминает телеканал "360".