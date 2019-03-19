Наталия Орейро решила вернуться на российские экраны

Уругвайская певица и актриса, известная российскому зрителю по многосерийной мелодраме "Дикий ангел", Наталия Орейро объявила о своих планах вернуться на экраны россиян. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в Москве, передает "Подмосковье сегодня".
По словам Орейро, она решила принять участие в проекте об истории России и об истории ее страны. При этом звезда призналась, что мечтает сняться в российском сериале. Сейчас Орейро в качестве певицы отправляется в масштабное турне по России с новым шоу Unforgettable tour, напоминает телеканал "360".
Примадонна обрела новый статус
На плечи убитой горем девочки легла тяжелая ноша
Мужчина сыграл важную роль в жизни герцогини
Телеведущая тщательно скрывает интересное положение
Популярные темы форума
Умерла Юля Началова
Как вы относитесь,к тому,что мигранты работают в нашей стране,вместо нас?А свой народ ходит годами ищет работу,как вы на это смотрите???
Он младше на 5 лет
Началовой ампутируют ногу
Все беды от того что я толстая
Бросил меня в день рождения
Кейт Миддлтон или Меган Маркл
Я плохая мать?
Люди меня используют
Что происходит с Юлей Началовой?
Не дает уже полгода
Свекровь придумала имя нашему ребенку
Изменяют все и всем
Изменила в начале отношений
Что делать?
Обнаружили венерическое заболевание
Вредна ли острая пища?
Всегда ли нужно говорить правду?
Как вернуться в семью?
Посоветуйте легкую диету для похудения
Подруга начала встречаться с моим бывшим
Сначала машина или квартира?
Пауза в отношениях это конец?
Девушка ослепла после инъекций
Мужчина - скорпион
Борбата с алкохола е възможна
Женское
Жизнь после развода.
На подругу замахивается парень
Моника Белуччи