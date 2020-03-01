Маленького сына звезды сериала "Реальные пацаны" увезли в неизвестном направлении

По словам Светланы, она не видела семилетнего Даниила четыре дня. Где сейчас ребенок, Мотолыгина не знает. Артистка сериала "Реальные пацаны" уже написала заявление в полицию.
26 февраля Светлана ехала в Пермь из командировки, когда ей позвонила мать. Пожилая женщина сообщила, что к ней домой заявился бывший зять, экс-муж актрисы. Мужчина пожелал забрать Даниила у бабушки.
"На маме и брате есть генеральная доверенность на ребенка, бывшему мужу отказали в иске о проживании ребенка с ним", – добавила Мотолыгина.
Звезда сериала сообщила, что ребенка увозили силой, мальчик плакал и сопротивлялся. В спешке папа Даниила не взял ни сменные вещи, ни таблетки, которые должен принимать ребенок. Светлана подчеркнула, что не препятствовала общению бывшего с отпрыском.
Артистка не уверена, что с ее мальчиком все в порядке и нет угрозы его психическому и физическому здоровью. Звезда сериала "Реальные пацаны"считает, что мальчика подвергли сильнейшему стрессу.
Корреспондентам "КП" Светлана Мотолыгина сообщила, что разверзлась с мужем в 2017-м, в тот же год умер отец артистки. С тех пор актриса одна, с больным ребенком на руках.
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