Для любителей "Физрука" и "Реальных пацанов": объявлена дата выхода сериала "Патриот"

Сериал "Физрук" стал важной вехой в истории развития российского телевидения, задав совершенно новую планку комедийных ТВ-шоу. Последний сезон вышел в 2017 году, поэтому ждать новых серий его любители отчаялись. За четыре года до выхода первой серии "Физрука" отечественное телевидение потрясли другие дерзкие новички – сериал "Реальные пацаны". Последний сезон увидел свет в 2019 году.
Поклонники и того, и другого сериала замерли в ожидании, поскольку создатели этих двух лент готовятся выпустить новый хит. Речь идет о сериале "Патриот". Дата премьеры – 10 марта. Первая серия будет транслироваться на телеканале ТНТ в 20:00.
Отметим, сериал "Патриот" рассказывает историю спецназовца Сани Кучина, который возвращается со службы в армии в родной городок. Как обладатель не только стальных мышц, но и пламенного сердца, молодой человек стремится улучшить жизнь вокруг себя, пусть даже и через сопротивление окружающих.
Главная роль в ленте досталась Антону Жижину. Для актера это дебют. Также зрители смогут увидеть на своих экранах Настасью Самбурскую, Анастасию Талызину, рэпера Нигатива и многих других.
Режиссером сериала "Патриот" выступил Николай Бурлак, ранее снявший сериал "Улица", который заслужил высокие зрительские оценки. Производством ТВ-шоу занималась компания Good Story Media. Она радовала зрителей такими хитами, как "Физрук", "Реальные пацаны" и "Ольга".
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