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Сериалы

Для любителей "Физрука" и "Реальных пацанов": объявлена дата выхода сериала "Патриот"

Кадр из сериала "Патриот"
Новый сериал от создателей таких телевизионных хитов, как "Физрук" и "Реальные пацаны" – "Патриот" – выходит на телеканале ТНТ. Объявлена дата официальной премьеры.
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Сериал "Физрук" стал важной вехой в истории развития российского телевидения, задав совершенно новую планку комедийных ТВ-шоу. Последний сезон вышел в 2017 году, поэтому ждать новых серий его любители отчаялись. За четыре года до выхода первой серии "Физрука" отечественное телевидение потрясли другие дерзкие новички – сериал "Реальные пацаны". Последний сезон увидел свет в 2019 году.

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Поклонники и того, и другого сериала замерли в ожидании, поскольку создатели этих двух лент готовятся выпустить новый хит. Речь идет о сериале "Патриот". Дата премьеры – 10 марта. Первая серия будет транслироваться на телеканале ТНТ в 20:00.

Отметим, сериал "Патриот" рассказывает историю спецназовца Сани Кучина, который возвращается со службы в армии в родной городок. Как обладатель не только стальных мышц, но и пламенного сердца, молодой человек стремится улучшить жизнь вокруг себя, пусть даже и через сопротивление окружающих.

Главная роль в ленте досталась Антону Жижину. Для актера это дебют. Также зрители смогут увидеть на своих экранах Настасью Самбурскую, Анастасию Талызину, рэпера Нигатива и многих других.

Режиссером сериала "Патриот" выступил Николай Бурлак, ранее снявший сериал "Улица", который заслужил высокие зрительские оценки. Производством ТВ-шоу занималась компания Good Story Media. Она радовала зрителей такими хитами, как "Физрук", "Реальные пацаны" и "Ольга".

Автор: 25 февраля 2020, 14:45

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