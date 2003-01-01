Слепой поворот

После трагической гибели мужа-каскадера Алисе приходится учиться жить "без тыла". Несмотря на сильный характер, она теряет семейный бизнес – рекламное агентство, у нее рушатся отношения с сыном-подростком, а в довершении ко всему она узнает, что смерть мужа была подстроена…
Алисе приходится отказаться от своей позиции сильной женщины и обратиться за помощью к другу мужа Геннадию, а потом и к одному из бывших заказчиков – бизнесмену Алексею. Оба они испытывают к Алисе не только дружеские чувства...
Кто стоит за гибелью мужа Алисы? Кого она выберет – давно знакомого Гену или Алексея, готового ради нее рискнуть бизнесом и даже жизнью?
В картине много постановочных трюков и динамичных сцен, где участвуют каскадеры. Примечательно, что Евгения Археменко все трюки выполняла сама, без помощи дублеров.
Актеры о сериале
"Изначально моя героиня кажется жесткой, дерзкой и самодостаточной женщиной, но, оказывается, это только потому, что рядом с ней был мужчина, от которого она подпитывалась силой. Когда она осталась одна в трудной ситуации, то оказалось, что не такая она и сильная. Она переживает страшную потерю, но через нее обретает новую себя и – любовь. Наш фильм – о потере во имя обретения".
"Самое замечательное в этом фильме – сценарий. Это история из жизни каскадеров, каких у нас почти не снимают. Здесь есть все, чтобы зацепить разные категории зрителей: гонки на машинах и мотоциклах, детективная линия, отношения между мужчиной и женщиной, любовь и обязательный хэппи-энд. Уверен, что картина никого не оставит равнодушной".
"Мой персонаж – темная лошадка. Он работает, помогает главной героине, вроде даже любит ее… Но что у него в голове на самом деле, станет ясно лишь в финале. Он обаятельный тип, но за маской заботливого парня, скрывается совсем другой человек".
Dомашний запустил свою "Фабрику мелодрам". Ежедневно по будням в 19.00 на конвейере грез вы найдете все, что нужно для долгих зимних вечеров – вдохновляющие истории, увлекательный сюжет, нежных, но сильных героинь и любимых актеров. Так 28 февраля состоится премьера 4-серийной мелодрамы "Слепой поворот". Главные роли в картине исполнили Евгения Ахременко, Денис Матросов и Алексей Матошин. Дни.ру приводит пять интересных фактов о проекте.
Остросюжетная мелодрама "Слепой
поворот" режиссера Киры Ангелиной выйдет на экраны 28 февраля в 19:00 на телеканале "Dомашний".