О сериале

Сюжет

После трагической гибели мужа-каскадера Алисе приходится учиться жить "без тыла". Несмотря на сильный характер, она теряет семейный бизнес – рекламное агентство, у нее рушатся отношения с сыном-подростком, а в довершении ко всему она узнает, что смерть мужа была подстроена…

Алисе приходится отказаться от своей позиции сильной женщины и обратиться за помощью к другу мужа Геннадию, а потом и к одному из бывших заказчиков – бизнесмену Алексею. Оба они испытывают к Алисе не только дружеские чувства...

Кто стоит за гибелью мужа Алисы? Кого она выберет – давно знакомого Гену или Алексея, готового ради нее рискнуть бизнесом и даже жизнью?

В картине много постановочных трюков и динамичных сцен, где участвуют каскадеры. Примечательно, что Евгения Археменко все трюки выполняла сама, без помощи дублеров.

Актеры о сериале



Евгения Археменко:

"Изначально моя героиня кажется жесткой, дерзкой и самодостаточной женщиной, но, оказывается, это только потому, что рядом с ней был мужчина, от которого она подпитывалась силой. Когда она осталась одна в трудной ситуации, то оказалось, что не такая она и сильная. Она переживает страшную потерю, но через нее обретает новую себя и – любовь. Наш фильм – о потере во имя обретения".

Алексей Матошин:

"Самое замечательное в этом фильме – сценарий. Это история из жизни каскадеров, каких у нас почти не снимают. Здесь есть все, чтобы зацепить разные категории зрителей: гонки на машинах и мотоциклах, детективная линия, отношения между мужчиной и женщиной, любовь и обязательный хэппи-энд. Уверен, что картина никого не оставит равнодушной".

Денис Матросов:

"Мой персонаж – темная лошадка. Он работает, помогает главной героине, вроде даже любит ее… Но что у него в голове на самом деле, станет ясно лишь в финале. Он обаятельный тип, но за маской заботливого парня, скрывается совсем другой человек".

Интересные факты о сериале "Слепой поворот"

Dомашний запустил свою "Фабрику мелодрам". Ежедневно по будням в 19.00 на конвейере грез вы найдете все, что нужно для долгих зимних вечеров – вдохновляющие истории, увлекательный сюжет, нежных, но сильных героинь и любимых актеров. Так 28 февраля состоится премьера 4-серийной мелодрамы "Слепой поворот". Главные роли в картине исполнили Евгения Ахременко, Денис Матросов и Алексей Матошин. Дни.ру приводит пять интересных фактов о проекте.

Исполнитель роли мужа главной героини Елены (Евгения Ахременко) Константин Адаев – профессиональный каскадер, постановщик рукопашных боев и актер. Окончил театральный факультет Казанской Академии. В фильме Константин сам исполнял трюки на мотоцикле. По сюжету его герой тестирует спортбайк на треке, но погибает в результате несчастного случая.

Бывшая жена Константина Адаева – известная актриса Екатерина Шпица. У пары есть сын Герман. После развода актеры сохранили теплые дружеские отношения, и Константин участвует в воспитании ребенка.

Актриса Евгения Ахременко, сыгравшая главную женскую роль, сама исполняла все трюки без дублера. Для этого Евгении пришлось брать уроки боевых искусств и экстремального вождения. Также Евгения много лет занимается тайским боксом.

Трюки с мотоциклом снимали на Ленинградском шоссе. В съемках принимало участие 50-70 человек, среди которых десять – профессиональные каскадеры, в том числе и чемпионы по мотокроссу.

По сюжету автобус с актерами должен был попасть в аварию. Когда снимали эту сцену, после очередного дубля автобус наехал на бетонную плиту и у него взорвалась подушка амортизатора с громким хлопком. Все очень испугались, подумав, что произошла настоящая авария. Но на самом деле на проекте никто не пострадал, даже при съемках опасных трюков. Благодаря профессионализму каскадеров.

Где смотреть?



Остросюжетная мелодрама "Слепой поворот" режиссера Киры Ангелиной выйдет на экраны 28 февраля в 19:00 на телеканале "Dомашний".

