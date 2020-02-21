"Я часто меняю кровати": серб Бикович из фильма "Холоп" о покупке дома в России и постоянном недосыпе

Звезда фильма "Холоп" и сериала "Отель "Элеон" Милош Бикович сообщил, что собирается приобрести жилье в Москве. Артист из Сербии планирует и дальше активно работать в России.

По словам Милоша, для него очень важно иметь комфортный и уютный дом. Собственное жилище для Биковича – это место, где он наполняется энергией, перезаряжается. В российской квартире знаменитость планирует создать своего рода оазис, в котором будет отдыхать после тяжелых съемок.

У звезды фильма "Холоп" есть апартаменты в Белграде. Правда, сейчас в квартире Биковича идет ремонт, поэтому он на время переехал к матери. По словам Милоша, он будто вернулся в прошлое, когда та готовила ему завтраки каждое утро.

Артист всегда просыпается с ощущением того, что он что-то забыл и куда-то опаздывает. Открывая глаза, сразу начинает обдумывать планы на день. Если выдается выходной, Милош начинает его с чашки кофе.

Звезда фильма "Холоп" призналась, что в последнее время не высыпается. 5 марта в прокат выйдет фильм "Отель "Белград", где Бикович исполнил главную роль и выступил сопродюсером. Милош признался, что это довольно стрессовый период – он должен привлечь зрителя в кинотеатры. В такие моменты кофе помогает знаменитости мыслить ясно. Иногда актер выпивает по четыре чашки бодрящего напитка в день.

"Еще на сон плохо влияют постоянные перелеты... Я часто меняю кровати... Ну, не в плане отношений – часто меняю место, где сплю", – цитирует звезду фильма "Холоп" gq.ru.