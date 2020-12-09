"Всему его научила в амурных делах": Кравченко из "Сватов" раскрыла роман с Леоновым

С сыном звезды советского кино Евгения Леонова актриса познакомилась еще в молодости. Андрей сразу влюбился в Татьяну, которая была старше его на шесть лет.
По словам Кравченко, наследник знаменитости в те годы был по-детски непосредственным, этим он и завоевал ее сердце. С Леоновым-младшим Кравченко впервые испытала сильное чувство любви.
В свежем интервью звезда сериала "Сваты" сообщила, что ее отношения с актером из "Папиных дочек" не были долгими. "Я чувствовала, что была не ко двору в их семье", – сказала Татьяна.
Евгений Леонов никак не реагировал на увлечение сына, между тем его жена, Ванда Леонова, была категорически против этого романа. Мать запретила Андрею встречаться с Татьяной, настояла на немедленном разрыве. Леонов-младший подчинился воле родительницы.
Кравченко не скрывает, что после расставания пыталась искать встреч с возлюбленным. "Знаешь, как влюбляешься, когда всему учишь? А я всему его научила в амурных делах", – поведала актриса. Татьяна назвала Андрея чудесным человеком.
Отметим, Андрей Леонов женат во второй раз. Впервые знаменитость пошла в ЗАГС с уроженкой Чили Марией Алехандрой Куэвас. В этих отношениях у артиста появился первенец Евгений. Во втором браке с дочерью композитора Игоря Якушенко, Анастасией, у звезды "Папиных дочек" появились дочь Анна и сын Михаил.
Татьяна Кравченко также дважды бала замужем. Во втором браке с продюсером киностудии "Ленфильм" Дмитрием Гербачевским знаменитость родила дочь Анну.
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