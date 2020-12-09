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Сериалы
Горькая правда о прошлом раздавила звезду

Горькая правда о прошлом раздавила звезду "Сватов" Кравченко

Татьяна Кравченко. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Сваты" долгие годы обижалась на мать. Актриса Татьяна Кравченко не могла принять горькую правду об отце.
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Мать актрисы, Эмилия Ивановна Карлаш, рано повзрослела. В 20 лет она начала встречаться с Василием Токаревым. Возлюбленный был старше Эмилии на 20 лет, у него была семья. 9 декабря 1953 года Эмилия родила от Василия дочь Татьяну. Когда Карлаш была в роддоме, ей принесли письмо. В нем папа будущей актрисы сообщал, что болен раком желудка.

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 Татьяна Эдуардовна Кравченко

Татьяна Эдуардовна Кравченко актриса

Когда Кравченко было всего три месяца, ее отец скончался. Через три года Эмилия Карлаш вышла замуж за Эдуара Яковлева, которого актриса долгие годы считала родным папой. О том, что Эдуард ей не родной, Татьяна узнала через много лет. Актриса была раздавлена. Долгие годы звезда "Сватов" обижалась на родительницу, ведь та впустила в дом чужого человека.

Окончив школу, Кравченко отправилась покорять столицу. Она поступила в Театральное училище имени Щепкина, позже перевелась в Школу-студию МХАТ. Татьяна хотела вырваться из-под опеки родителей. В Москве звезда "Сватов" познакомилась с актрисой Татьяной Пельтцер, которая стала для нее второй мамой.

Эмилия Ивановна периодически навещала Татьяну. Карлаш не пропускала спектакли с участием наследницы, оценивала всех ее возлюбленных.

Три года назад Кравченко и ее родительница сильно поругались. Конфликт возник из-за какой-то мелочи. Во время ссоры всплыли старые обиды. Помирились родственницы в студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1". Татьяна попросила прощения у Эмилии Ивановны. Актриса смогла смириться с прошлым. "Она прожила трудную жизнь. Прости меня мама, пожалуйста! Характеры! И у меня, и у нее. Но роднее нет никого", – сказала звезда сериала "Сваты".

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Автор: 9 декабря 2020, 12:06 Источник: "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым ✓ Надежный источник

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