Надевшая мертвую птицу на голову звезда "Друзей" разразилась матерщиной

Кортни Кокс показала бэкстейдж ролика, которым ей удалось взорвать Сеть. Звезде сериала "Друзья" пришлось нелегко.

Актриса повторила знаменитый танец своей героини Моники. В одной из серий "Друзей" персонаж Кортни извиняется перед возлюбленным Чендлером необычным образом – девушка отплясывает с тушкой индейки на голове. Этот момент очень полюбился поклонникам ситкома и даже стал негласным символом Дня Благодарения.

В личном "Инстаграм" Кортни повторила за Моникой, чем очень порадовала поклонников. Ролик набрал более пяти миллионов просмотров.

На фоне ажиотажа звезда сериала "Друзья" решила показать, как проходила подготовка к записи видео. Актриса обмотала голову полиэтиленовой пленкой и полотенцем, а после попробовала надеть сверху выпотрошенную птицу. Индейка оказалась очень тяжелой, знаменитость не смогла самостоятельно справиться с тушкой. На помощь ей пришел ассистент. Кокс не скрывала отвращения, в какой-то момент она разразилась матерщиной.

Напомним, в скором времени звезды сериала "Друзья" вновь встретятся на площадке. Актер ситкома Мэттью Перри, сыгравший Чендлера, анонсировал начало съемок нового проекта. По словам артиста, работа начнется весной 2021 года. Обещанная фанатам "Друзей" спецсерия будет длиться два часа.