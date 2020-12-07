Находятся в руках третьих лиц: Волкова не может получить скудное наследство Лимонова

По словам Екатерины Волковой, Эдуард Лимонов не оставил завещания. У писателя не было никакой собственности, всю жизнь он обитал в арендованных квартирах. Детям политика, 14-летнему Богдану и 12-летней Александре, остались только рукописи и архивы, которые сейчас находятся в руках третьих лиц.
"Все рукописи, архивы Лимонова у его партии. Его соратники ничего мне не вернули", – сказала Волкова в свежем интервью.
Актриса все еще не может получить свидетельство о праве на наследство. Екатерина не понимает, почему нотариус не хочет отдавать ей документы.
Волкова не скрывает, что собирается получить исключительное право на творческое наследие Лимонова. Знаменитость хочет, чтобы работы ее бывшего мужа распространялись и жили.
По словам актрисы, не так давно с ней связался композитор Родион Щедрин и предложил сотрудничество. Муж Майи Плисецкой написал музыку на стихи Эдуарда Лимонова. Из-за волокиты с оформлением наследства совместная работа Волковой и Щедрина пока на паузе.
Как писали "Дни.ру", Эдуард Лимонов умер 17 марта 2020 года из-за осложнений после онкологической операции. У писателя были необычные понятия о наследстве. Лимонов считал, что его надо запретить на законодательном уровне. Каждый человек, по мнению Эдуарда, должен начинать жизнь с чистого листа.
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