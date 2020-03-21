С чем Эдуард Лимонов оставил своих детей после смерти

После развода с актрисой Екатериной Волковой чада писателя получали алименты в размере 30 тысяч рублей в месяц. В настоящее время сыну Эдуарда Лимонова 13 лет, а дочери – 11.
Примечательно, что у одиозного политика были весьма оригинальные понятия о наследстве. Он считал, что его нужно отменить. По мнению Эдуарда Лимонова, справедливо, когда каждый человек начинать жизнь с чистого листа.
Публицист хотел, чтобы богатый люди оставляли нажитое государству, а не собственным детям. А власти, в свою очередь, направляли бы эти деньги на социальную сферу. Эдуард Лимонов не имел крупных сбережений, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Выходит, что главным наследством, которое получат его дети, станут: авторские отчисления за произведения Эдуарда Лимонова. Прокормить они двух подростков вряд ли смогут, но будут хорошей финансовой поддержкой.
Отметим, перед свадьбой актриса Екатерина Волкова с Эдуардом Лимоновым подписали брачный договор. Согласно документу, собственность артистки должна была остаться неделимой при разводе. А все нажитое в браке – общее. Однако, по словам экс-супруги писателя, нажито ничего не было.
Напомним, Эдуард Лимонов (Савенко) скончался 17 марта в столичной больнице. Ему было 77 лет. Причиной смерти стал рак.
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