Потратившаяся на аренду виллы на Мальдивах Муцениеце перешла на подножный корм

Звезда отечественных сериалов вывезла сына Тимофея и дочь Мию на Мальдивы. Актриса арендовала семейную виллу в комплексе Hideaway Beach Resort & Spa.
Дом оборудован бассейном и имеет отдельный выход к морю. Он изолирован от других участков и окружен тропическими растениями. По слухам, сутки на такой вилле обходятся Агате Муцениеце примерно от 70 до 110 тысяч рублей.
"Ну что, вы нас уже ненавидите?" – спросила у подписчиков личного аккаунта в "Инстаграм" Агата. Муцениеце показала, как она и дети завтракают прямо в бассейне на фоне роскошного пейзажа. Плавающие подносы, которые принесли семейству, были заставлены разнообразными блюдами и напитками.
Впрочем, спустя время актриса попыталась немного успокоить подписчиков, которые завистливо смотрели на кадры с Мальдив из холодной России. Знаменитость записала шуточный ролик, в котором заявила, что она и ее дети перешли на подножный корм. Благо на тропическом острове богатая флора и фауна.
"Мы все решили экономить, потому что очень дорогие обеды. Поэтому мы поймали краба. Мы с Тимой так гордимся, что поймали краба. Дай пять! Нашли кокос. Мы его дербаним. Дай понюхать. Фу, он пахнет говном", – со смехом сообщила Агата Муцениеце.
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