Порошина поздравила Аверина в больничных стенах

Теперь Порошина дни и ночи проводит в стенах телевизионной больницы. Мария и ее героиня столкнутся с непростыми испытаниями.
Съемки теленовеллы начались с приятного момента – группа поздравила исполнителя главной роли Максима Аверина с днем рождения. Звезде сериала "Склифосовский" исполнилось 45 лет. Творческий коллектив телепроекта сделала актеру необычный подарок – статуэтку его персонажа.
В девятом сезоне сериала "Склифосовский", кроме Марии Порошиной и Максима Аверина, зрители увидят Марию Куликову, Елену Яковлеву, Анну Якунину и других. Новая часть обещает быть невероятно увлекательной.
Отметим, не так давно завершились съемки восьмого сезона телепроекта. Эту часть "Склифосовского" зрители еще не видели. Премьера этих эпизодов запланирована на 2021 год.
По словам создателей, в новых сериях героев ожидают непростые испытания. Главному герою Олегу Брагину будет непросто. Супруга центрального персонажа Марина Нарочинская, узнав о его диагнозе, поставит на уши всех знакомых медиков.
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