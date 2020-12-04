Женатого Бурака Озчивита заподозрили в романе с партнершей по сериалу "Основание: Осман"

В многосерийной теленовелле знаменитости играют влюбленных. На экране Озге и Бурак так натурально изображают чувства, что поклонники заподозрили их в нерабочих взаимоотношениях. Ситуацию усугубил тот факт, что в "Инстаграм" Торер стали подозрительно часто появляться совместные снимки с Озчивитом.
О своих предположениях поклонники сериала "Основание: Осман" написали на личной странице Озге Торер. Актриса, увидев сообщения, удалила их и заблокировала комментаторов. Реакция звезды теленовеллы еще больше раззадорила фанатов. Подписчики решили, что тут дело нечисто.
Другие звезды сериала "Основание: Осман" ситуацию не комментируют. Некоторые актеры просто отшучиваются, говоря о том, что не влюбиться в Бурака невозможно.
Все осложняется тем, что Озчивит женат. В 2017 году знаменитость отвела к алтарю коллегу по цеху Фахрие Эвджен. Примечательно, что роман Фахрие и Бурака начался на съемках. Знаменитости играли пару в ленте "Королек – птичка певчая". В апреле 2019 года супруги впервые стали родителями.
Озге Торер пришлось выступить с заявлением. Актриса сериала "Основание: Осман" испытывает смешанные чувства из-за происходящего. Торер напугана слухами, но в то же время рада, что ее актерская игра такая убедительная.
"Слухи о моих чувствах – это всего лишь слухи, которые я воспринимаю как высокую оценку моей игры", – отметила Озге.
Добавим, что в начале сентября турецкие СМИ сообщали, что союз Бурака Озчивита и Фахрие Эвджен висит на волоске. Соседи стали невольными свидетелями скандала пары. Отмечалось, что конфликт разгорелся на фоне ревности.
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