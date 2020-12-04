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"Скажите хоть раз мне в лицо": возмущенная Бузова плюнула в Самбурскую

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поющая телеведущая ответила Настасье Самбурской. Ольгу Бузову возмутила грубость звезды сериала "Универ".
прочитано 860 раз

Накануне актриса Настасья Самбурская обрушилась с критикой на реалити-шоу "Дом-2" и всех к нему причастных. Проект, его ведущих и зрителей звезда "Универа" назвала "днищем".

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 Настасья Аниславовна Самбурская

Настасья Аниславовна Самбурская актриса театра и кино

Слова актрисы ситкома ранили Ольгу Бузову в самое сердце. Телеведущая ответила Самбурской в личном микроблоге. По словам певицы, она отдала шоу, которое так бранит Настасья, 16 лет жизни. Проект стал для Бузовой вторым домом.

Ольга предположила, что артистка "Универа" пытается пропиариться на популярности "Дома-2". Более того, Бузова выразила мнение, что Самбурская страдает от психологических проблем, приобретенных в детстве. Напомним, Настасья выросла в неблагополучной семье.

Заступилась поющая телеведущая за коллег по "Дому-2". Ксению Бородину она охарактеризовала как прекрасную мать и жену, и замечательную подругу. Много приятного артистка сказала об Ольге Орловой, Андрее Черкасове, Владе Кадони.

Вокалистка считает, что сама она также не заслужила негатива со стороны актрисы. Ольга подчеркнула, что никогда никого не обижала.

"И еще...Настасья, скажите хоть раз мне что-то в лицо, а то вы на протяжении нескольких лет только и строчите свои посты, оскорбляя меня лично, (а теперь, и не только), а при встрече – прячете глаза (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – плюнула Ольга Бузова в Настасью Самбурскую.

Как писали "Дни.ру", конфликт звезд шоу "Дом-2" с Настасьей Самбурской начался из-за сериала "Беспринципные". Ведущая телестройки Ксения Бородина раскритиковала ленту, в которой снялась артистка.

Автор: 4 декабря 2020, 14:37 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Оля
Ответить
Всем плевать что ты половину жизни прожила в этом притоне
Гость
Ответить
дом2 это помойка!
1

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