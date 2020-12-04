"Скажите хоть раз мне в лицо": возмущенная Бузова плюнула в Самбурскую

Накануне актриса Настасья Самбурская обрушилась с критикой на реалити-шоу "Дом-2" и всех к нему причастных. Проект, его ведущих и зрителей звезда "Универа" назвала "днищем".
Слова актрисы ситкома ранили Ольгу Бузову в самое сердце. Телеведущая ответила Самбурской в личном микроблоге. По словам певицы, она отдала шоу, которое так бранит Настасья, 16 лет жизни. Проект стал для Бузовой вторым домом.
Ольга предположила, что артистка "Универа" пытается пропиариться на популярности "Дома-2". Более того, Бузова выразила мнение, что Самбурская страдает от психологических проблем, приобретенных в детстве. Напомним, Настасья выросла в неблагополучной семье.
Заступилась поющая телеведущая за коллег по "Дому-2". Ксению Бородину она охарактеризовала как прекрасную мать и жену, и замечательную подругу. Много приятного артистка сказала об Ольге Орловой, Андрее Черкасове, Владе Кадони.
Вокалистка считает, что сама она также не заслужила негатива со стороны актрисы. Ольга подчеркнула, что никогда никого не обижала.
"И еще...Настасья, скажите хоть раз мне что-то в лицо, а то вы на протяжении нескольких лет только и строчите свои посты, оскорбляя меня лично, (а теперь, и не только), а при встрече – прячете глаза (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – плюнула Ольга Бузова в Настасью Самбурскую.
Как писали "Дни.ру", конфликт звезд шоу "Дом-2" с Настасьей Самбурской начался из-за сериала "Беспринципные". Ведущая телестройки Ксения Бородина раскритиковала ленту, в которой снялась артистка.
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