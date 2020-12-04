Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

"Он заморозил сперму!": счастливая Кравец рассказала о родах от Джигарханяна
"Лежит на его кровати и виновато улыбается": Вскрылись подробности связи Ланового со страстной пианисткой
Лежала и пищала: обколотую Мороз засняли под кайфом
Друг зверский избитого Прилучного пролил свет на случившееся
партнеры
Пятница
4 декабря
Лента новостей
12:23
Вооруженные люди пытались прорваться в Россию с территории Украины
12:22
Порошенко: Война в Донбассе закончится, когда Зеленский встанет на колени перед Путиным
12:13
В Кемерово в детском саду рухнул потолок
12:01
Горящий склад в Омске тушила сотня человек
11:59
Любовница постаралась: что случилось с могилой Евгения Осина
11:52
У высмеянного Боярского появился неожиданный сторонник
11:46
Странное поведение Пугачевой и Галкина вызвало скандал
11:45
Дроздов обратился за медицинской помощью: он в группе риска
11:29
"Очень сложно": как выживает оставшийся без работы Денис Клявер
11:21
Вакцинация от коронавируса в Москве: как встать в очередь на прививку
11:11
Российская фигуристка заболела COVID-19
11:09
"Я даже упала": Волочкову чуть не сожгли на съемке
11:04
Чем закончился сериал "Доктор Преображенский"
10:58
Впервые за шесть лет: цены на еду установили рекорд
10:26
"Крыша у нее съехала": Успенская раскрыла тайну неадекватного поведения дочери
10:17
В Москве поезд столкнулся с легковушкой
10:13
Дробыш вступился за лишившихся доходов артистов: Все реально плохо
09:49
"Вернули к жизни": Корчевников объявил о пополнении в семействе
09:34
"Артисты всегда во всем виноваты!": Киркоров влез в громкий скандал с Бастой
09:27
В Москве пьяный водитель протаранил ворота храма
09:25
Электронное образование приведет к национальной катастрофе – Никита Михалков
09:11
Меладзе пожаловался на тяжелую долю артистов: "Деньги достаются нелегко"
08:43
Эксперт: Лукашенко пытается активировать страхи Путина
08:36
"Почти слепая и очень больная": Смерть уничтожила Орлову
06:42
"Жертвой может стать любая": смерти подруги стримера Reeflay в прямом эфире дали объяснение
04:32
Как бороться с прокрастинацией на удаленке
02:19
Почему от мужчины не дождешься помощи?
00:07
Коронавирус: последние новости на сегодня, 4 декабря 2020 года
00:00
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
23:15
"Буду крестным!": Киркоров о беременности Бузовой от Манукяна
22:06
Изуродованный Прилучный прячет лицо под маской
21:56
Журналист: В окружении Лукашенко начался внутренний конфликт
21:40
Как Аршавину удалось подло обмануть Барановскую
21:25
В Чите нашли тело младенца в мусорном баке
21:21
В Подмосковье зарегистрировали самую холодную ночь за последнее время
20:56
Путин поздравил победителей и участников с завершением VI Национального чемпионата "Абилимпикс"
20:46
Под Воронежем на трикотажной фабрике произошел взрыв
20:25
В Москве ревнивый мужчина перепутал прохожую с женой и напал на нее с молотком
20:08
Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2020 года
20:02
В Краснодаре налетчики в костюмах химзащиты ограбили ломбард
19:45
"Угрожала плеснуть кислотой": звезде "Улиц разбитых фонарей" всучили внебрачную дочь
19:25
"Сложно об этом говорить": Зудина едва не разрыдалась после вопросов о Табакове
19:23
Принц Уильям попрекает Миддлтон соперницей: Просит Кейт быть похожей на Меган
18:59
На Кубани микроавтобус со школьниками попал в ДТП
18:48
Дибров порадовался пандемии коронавируса: Такое удовольствие
18:46
Врачи готовятся сообщить сыну Алибасова тревожную новость после передозировки виагрой
18:12
Звезда "Дома-2" Пынзарь удалила грудь
17:54
Помятого Аверина после вечеринки засняли отдыхающим на ступеньках
17:45
"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
17:39
"Сотру тебя с лица земли!": Яббаров взбесился после оскорбления в адрес Рапунцель
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Журналист: В окружении Лукашенко начался внутренний конфликт
"Собака лает": Макаревич рассказал о травле из-за непризнания Крыма
Эксперт поставил крест на Союзном государстве: Слишком долго упрашивали Лукашенко
"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
"Режим разваливается": Тихановская готова стать президентом Белоруссии в переходный период
Киркоров закатил шикарную вечеринку в разгар пандемии: без масок и социальной дистанции
Сериалы
У высмеянного Боярского появился неожиданный сторонник

У высмеянного Боярского появился неожиданный сторонник

Михаил Боярский. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Реальные пацаны" Владимир Селиванов поддержал идею народного артиста России. Михаил Боярский предложил освободить людей творческих профессий от службы в армии.
прочитано 408 раз

Селиванов признался, что выступает за наемную армию. Служба, по мнению Владимира, должна быть по желанию. Впрочем, звезда сериала "Реальные пацаны" не исключает создания для артистов специальных отрядов.

ПО ТЕМЕ

Не нуждаются в поблажках: звезда "Сватов" разнесла идею Михаила Боярского

Реальные пацаны – 11 сезон (сериал)

 Михаил Сергеевич Боярский

Михаил Сергеевич Боярский актер, музыкат

 Владимир Викторович Селиванов

Владимир Викторович Селиванов актер

Селиванов считает, что не все годятся для несения службы. Для некоторых армия – потеря времени и риск получить психологическую травму.

Напомним, ранее Михаил Боярский выступил с предложением ввести ограничение на призыв артистов. Знаменитость уверена, что армия мешает развитию творческих личностей. Идею народного артиста России высмеяли коллеги по цеху.

Звезда сериала "Сваты" Николай Добрынин отметил, что мужчины должны отдавать долг Родине. Сам артист в молодости служил в войсках противовоздушной обороны .

Мнение звезды ситкома разделяет Владимир Винокур. Артист отметил, что армия не помешала его развитию. Настоящему таланту, по мнению звезды, служба не будет препятствием.

С предложением Михаила Боярского не согласились в Госдуме. Заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Виктор Заварзин напомнил, что в законе четко приписан регламент призыва.

Автор: 4 декабря 2020, 11:52 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
А скоро потребует, чтобы и жидов в армию не призывали! Козел жидовский!
1

Популярные темы форума

Политика

Журналист: В окружении Лукашенко начался внутренний конфликт
"Режим разваливается": Тихановская готова стать президентом Белоруссии в переходный период
НАТО обвинили в попытке прикрыться ситуацией с Крымом ради расходов: Крайне нагло
Лукашенко пригрозили санкциями за отказ выполнять договоренности с Путиным

Шоу-бизнес

Любовница постаралась: что случилось с могилой Евгения Осина
Странное поведение Пугачевой и Галкина вызвало скандал
Дроздов обратился за медицинской помощью: он в группе риска
"Очень сложно": как выживает оставшийся без работы Денис Клявер

Проишествия

Стример Reeflay озвучил версию причины смерти беременной подруги
"Поволжский маньяк" признался в зверствах над женщинами
Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга
Священник из "Дома-2" бросился с ножом на пьяного паломника

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию

Как живет семья шансонье
Шоу-бизнес

"Почти слепая и очень больная": Смерть уничтожила Орлову

Она ушла тихо
Шоу-бизнес

"Очень сложно": как выживает оставшийся без работы Денис Клявер

Без концертов очень тяжело
Шоу-бизнес

Меладзе пожаловался на тяжелую долю артистов: "Деньги достаются нелегко"

Он долго пробивался

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года
Гороскоп на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о контакте Загитовой с Губерниевым
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже
Травмированный Дзюба сморщился из-за адской боли в паху

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+