У высмеянного Боярского появился неожиданный сторонник

Селиванов признался, что выступает за наемную армию. Служба, по мнению Владимира, должна быть по желанию. Впрочем, звезда сериала "Реальные пацаны" не исключает создания для артистов специальных отрядов.
Селиванов считает, что не все годятся для несения службы. Для некоторых армия – потеря времени и риск получить психологическую травму.
Напомним, ранее Михаил Боярский выступил с предложением ввести ограничение на призыв артистов. Знаменитость уверена, что армия мешает развитию творческих личностей. Идею народного артиста России высмеяли коллеги по цеху.
Звезда сериала "Сваты" Николай Добрынин отметил, что мужчины должны отдавать долг Родине. Сам артист в молодости служил в войсках противовоздушной обороны .
Мнение звезды ситкома разделяет Владимир Винокур. Артист отметил, что армия не помешала его развитию. Настоящему таланту, по мнению звезды, служба не будет препятствием.
С предложением Михаила Боярского не согласились в Госдуме. Заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Виктор Заварзин напомнил, что в законе четко приписан регламент призыва.
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