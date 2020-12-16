Сыгравшая тайную свадьбу звезда сериала "Улица" раскрыла подробности торжества

О том, что знаменитость изменила свой семейный статус, стало известно накануне. Екатерина Седик опубликовала снимки свадебной фотосессии в личном микроблоге.
Теперь актриса немного подробнее рассказала о торжестве. По словам Седик, замуж она вышла еще в конце ноября.
"Без пышных торжеств, были только родные, учитывая непростую ситуацию с пандемией и растущей заболеваемостью", – поведала Екатерина.
Звезда сериала "Улица" объяснила также, почему скрывала счастливое событие от общественности. "Не потому, что боялась сглаза. Для меня это очень тонкий и глубоко личный момент, который мне было важно прожить самой, осознать свой новый статус и привыкнуть немного к этой мысли. Для меня в этом и заключается таинство брака и первая хрупкая радость, и это мое право", - рассудила Седик.
Актриса добавила, что прятать мужа от подписчиков не планирует. Однако воспитание не позволяет ей выставлять любовь напоказ.
"Еще раз хочу поблагодарить всех вас за добрые слова и пожелания, наверное, я действительно неплохой человек, если многие написали и сказали мне: "Ты, как никто другой, заслужила это!" – отметила звезда сериала "Улица".
Популярные темы форума
Психоанализ Клавы
В Алкашей вселяются черти
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Путин лучший!
Аватарки
Путин молодец! Наклячил хохлов за их тупость, высокомерие, наглость, жадность, не порядочность, лживость и хитрозадость
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Домашнее насилие
Родители вмешиваются в жизнь детей
Почему столько рекламы на форуме?