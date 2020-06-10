"На принудительное лечение!": нарколог прокомментировал смертельное ДТП Ефремова

Врач-нарколог рассказал "Дни.ру" о том, почему пьянство не стоит романтизировать, и как избежать подобных трагедий.

Всем очевидно, что пьянство нельзя оправдывать "творческой профессией", "трудной работой" или "тонкой душевной организацией". Это все равно, что мы будем оправдывать преступления или дурные поступки подобными аргументами. "Михаил Ефремов – хронический алкоголик. Алкоголизм – это заболевание, которое приводит к психоэмоциональной деградации и изменениям личности, особенно с таким стажем, как у актера", – утверждает главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин.

Актера давно надо было отправить на принудительное лечение, как и многих его коллег по цеху, считает нарколог. Однако такой практики в нашей стране нет. "Не правы те, кто говорит, что заставить лечиться невозможно. Это сложно лишь на первых порах, пока пациент находится под воздействием алкоголя и психостимуляторов. Как только он приходит в себя, работать с ним можно, и результаты, как правило, успешные", – уверяет эксперт.

Врача удивляет и равнодушие близких, друзей и поклонников актера, которые не просто не пытались помочь ему справиться с алкогольной зависимостью, но и романтизировали его пьянство. Ефремов и алкоголь были неразделимы, образ пьяного повесы, возможно, кому-то казался забавным, приобщиться к богеме, выпив "с самим Ефремовым" в его любимом баре и разместить селфи с актером в соцсетях для посетителей заведения было поводом собрать побольше лайков. И так оно бы и продолжалось, если бы не смертельное ДТП на Смоленской площади.



Напомним, что в феврале 2020 года в Госдуме начали было разработку законопроекта, регламентирующего отправку на принудительное лечение алкозависимых россиян. Об этом рассказал автор инициативы, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. "Сразу подчеркну: инициатива, о которой мы говорим, коснется только так называемых злостных алкоголиков, которые в состоянии опьянения отличаются асоциальным поведением и представляют опасность как для себя, так и для окружающих", – заявил депутат.

Но для того, чтобы этот закон вступил в силу, нужно для начала отменить законопроект еще ельцинской эпохи от 1991 года, согласно которому никто не имеет права отправить человека на лечение без его согласия.

Врач приводит пример Энтони Хопкинса, который прошел принудительное лечение от алкогольной зависимости и не пьет уже 45 лет. "Лучшие роли, лучшие работы в кино пришлись на трезвый период его карьеры. Сомневаюсь, что он добился бы такого успеха, если бы был алкоголиком", – подчеркнул он.

Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Он также должен пройти психиатрическую экспертизу.

Напомним, в понедельник 8 июня актер Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. В результате аварии погиб 57-летний водитель фургона Сергей Захаров. Во время медицинского освидетельствования выяснилось, что в крови артиста содержалось 2,1 промилле алкоголя. Это равнозначно бутылке водки или трем бутылкам вина.