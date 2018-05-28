"Великий дар": актер Энтони Хопкинс рассказал о прелестях алкоголизма
Звезда Голливуда называет алкогольную зависимость "великолепным даром". "Куда бы я ни пошел, эта пропасть следует за мной", – говорит Хопкинс.
Более того, лауреат премии "Оскар" рассказал, что спиртное – движущая сила его творчества. "Это моя вулканическая ярость, которую я использую как топливо. Ракетное топливо. Конечно, пристрастие может разорвать тебя на куски и убить", — сказал актер.
Как пояснил артист, свою ярость он направляет в рабочее русло. Если ему это не удается, то злоба становится неконтролируемой, передает The Guardian.
Хопкинс вспомнил, что в 1975 году он пытался бросить пить, однако столкнулся с огромной проблемой. Он не смог взять под контроль свой "бешеный характер".
Артист привел слова своей матери, которая вдохновила его на принятие своей слабости. "Она сказала мне тогда: "Почему бы тебе просто не быть ублюдком, которым ты на самом деле являешься? Я же знаю, что ты на самом деле монстр". Я согласился с ней", – призналась звезда.
Напомним, в мае 2018 года случайная прохожая приняла Хопкинса за бездомного на съемках фильма "Король Лир" в английском городе Стивенидж. Женщина рассказала актеру с мировым именем, где он сможет переночевать вместе со своими пожитками.
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