"Меня пришпандорило": известного актера свалила опасная болезнь

Звезда сериала "Звоните Ди Каприо!" не смогла отправиться в отпуск. Актер Андрей Бурковский узнал о недуге накануне поездки.

Актер и его семья планировали отдохнуть на море. Все было готово для путешествия – билеты куплены, чемоданы собраны. Незадолго до вылета Андрей Бурковский сдал тест на COVID-19. Результат оказался положительным.

Итог исследования удивил звезду сериала "Звоните Ди Каприо!". Артист не поверил своим глазам. Бурковский предположил, что получил ошибочный результат. Актер чувствовал себя отлично.

"На следующий день меня немножко так пришпандорило", - рассказал Андрей. Артист свалился от инфекции. К счастью, знаменитость легко перенесла недуг.

Андрей Бурковский считает, что постепенно вырабатывается коллективный иммунитет. Актер смотрит в будущее с позитивом. По словам знаменитости, практически все его друзья и коллеги переболели коронавирусом.

Напомним, Андрей Бурковский женился в 2008 году. С супругой Ольгой артист познакомился в поезде, который следовал из Томска в Абакан. В марте 2011 года у пары родился первенец – Максим. Через два года на свет появился второй ребенок четы – Алиса. Звезда кино и сериалов любит проводить свободное время с женой и детьми. В микроблоге знаменитости часто можно увидеть фотоотчеты с семейных вылазок. Несколько месяцев назад Андрей Бурковский купил наследникам собаку модной породы – помски.