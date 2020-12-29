"Я бился головой о стену": Виторган обнародовал последние слова умирающей у него на руках Батлер

Алла Батлер скончалась 14 июня 2000 года после продолжительной болезни. Актрисе было 60 лет. Долгое время знаменитость боролась с раком позвоночника, к сожалению, недуг оказался сильнее.
В свежем интервью Эммануил Виторган вспомнил, как мучительно умирала его избранница. По словам актера, незадолго до смерти жены ему позвонили из больницы. Сотрудник клиники посоветовал поторопиться, дескать, пациентка вот-вот оставит этот мир.
Эммануил Гедеонович бросил все дела и рванул в медучреждение на такси. Артист отметил, что был в состоянии шока.
Появившись у постели Батлер, Виторган принялся умолять. Актер просил избранницу не оставлять его, убалтывал на глазах слабеющую любимую. Эммануил Гедеонович добился своего – Алла Батлер продержалась ночь.
"Я уходил в туалетную комнату и бился головой о стену, когда видел, как она страдала, как ей было больно", – вспомнил артист.
Утром, примерно в районе шести утра Алла Батлер скончалась. Актриса умерла на руках супруга.
Виторган раскрыл подробности последнего разговора с избранницей. Супруги обсуждали спектакль. Артисты решили, что, вернувшись на сцену, Алла переделает одну из сцен. Батлер до последнего не теряла присутствия духа.
Как заметил Виторган, его вторая супруга мужественно сражалась с онкологией три года. Актриса редко жаловалась мужу и сыну Максиму на недуг. Артистка перенесла несколько операций. После хирургического вмешательства Алла Батлер всегда возвращалась на сцену.
Напомним, последней работой артистки на телевидении стал сериал "Каменская". Звезда появилась в первом сезоне проекта.
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