Появились данные о новом сезоне сериала "Крепостная"

По словам шоураннера картины Талы Пристаецкой, новая часть удивит зрителей остротой эмоций и максимальным количеством непредсказуемых сюжетных поворотов. В третьем сезоне "Крепостной" будут новые истории любви, расследования, и поиски собственного места в жизни.
В свежих эпизодах появятся привлекательные герои. В картине будет достаточно харизматичных мужчин, в которых захочется влюбиться. К творческой группе ленты присоединились украинские актеры Сергей Стрельников и Виктор Жданов.
Съемки теленовеллы ведутся в Мариинском дворце, Выдубицком и Михайловском монастырях, Софийском соборе, усадьбе Качановка и других живописных местах Украины. Работа над сериалом "Крепостная" будет идти до весны 2021 года.
Отметим, что премьера третьего сезона сериала "Крепостная" состоится на украинском телевидении. Будет ли новая часть транслироваться в нашей стране пока неизвестно. Прошлые эпизоды ранее показывал канал "Россия 1". Сериал "Крепостная" полюбился зрителям, став резонансным.
"Успех первых сезонов "Крепостной" ставит перед нами непростую производственную задачу: не разочаровать ожидания искушенного зрителя. Мы работаем над тем, чтобы снова удивить поклонников проекта", - отметил исполнительный продюсер Андрей Ризванюк.
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