"Легко сломаться": На Арзамасову вылили ушат помоев после свадьбы с Авербухом

20 декабря произошло одно из самых громких событий года: самая умная "папина дочка" Елизавета Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха. Пара долго и тщательно скрывала свой роман, о церемонии бракосочетания знали только самые близкие. Недавно счастливый супруг дал своей первый комментарий. Теперь к его словам присоединилась и новоиспеченная жена.

Елизавета Арзамасова опубликовала в своем "Инстаграм" большой пост, в котором поблагодарила всех за светлые слова и тепло. На фото актриса сидит в уютной домашней обстановке, смотрит в камеру и улыбается. "У меня вызывают нежность, восхищение и огромное чувство благодарности все те замечательные люди, которые подарили нам много-много добрых слов и эмоций за последние два дня", – трогательно отметила звезда.

Она сравнила любящих поклонников с большим солнечным зонтиком, который способен защитить от негативных эмоций и всех "недовольных и знающих". "Дарить тепло, радость и добрые пожелания совсем незнакомым людям могут только самые прекраснодушные! И знать, что вас так много – особенное счастье!!!" – поделилась Арзамасова.

Она рассказала, что они с Ильей Авербухом вместе читали комментарии и были невероятно счастливы, потому что "в этом нервном и бушующем мире, где легко сломаться, наполниться негативом, есть так много ответной радости за счастье других людей".

Актриса завершила публикацию словами о том, что очень ждет "здоровых времен", когда снова можно будет встречаться в больших залах, а потом обниматься. "Я узнаю вас среди прочих за секунду: по свету в глазах, по улыбкам, по доброй энергетике, по первому доброму слову!" – написала Елизавета.

