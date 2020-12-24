Заставлял делать аборты, а сам завел ребенка с другой: Климова рассказала о двойной жизни мужа

Ирина Климова и Валерий Боровинских были вместе десять лет. Артисты сошлись после участия в совместном проекте. По словам Ирины, она влюбилась с первого взгляда. Валерий восхитил коллегу по цеху смешным танцем.
Климова и Боровинских снимали комнату в коммуналке. В дом артистки постоянно приходили подвыпившие мужчины. Ирину подобные визиты откровенно пугали. Актриса так сильно была влюблена, что не замечала в каком кошмаре ей приходиться жить.
"Он причем все время говорил мне, что мы просто друзья", - вспомнила актриса. Официально пара оформила отношения и обвенчалась только на шестой год совместной жизни.
У артистов был "бурный брак". Боровинских гонял машины, временами куда-то пропадал. Валерий часто приходил домой избитым, однажды ему проломили голову.
Ирина Климова мечтала о ребенке. Ее избранник становиться отцом отказывался, говорил, что не готов, заставлял делать аборты.
Постепенно отношения звезд совсем разладились. Однажды Климовой позвонила незнакомка. Девушка рассказала, что уже год встречается с Боровинских. Актриса встретилась с любовницей мужа лицом к лицу. Выяснилось, что та беременна. Оказалось, что Валерий вел двойную жизнь.
Знаменитость простила предательство. Она даже пожалела Боровинских, дескать, он, бедняга, так долго жил во лжи. После произошедшего артисты еще около года были вместе. Однажды Ирина Климова вернулась домой и обнаружила, что избранник исчез вместе с вещами.
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