Известная актриса бросила камень в огород Алсу

Знаменитость поведала о том, что много лет назад пыталась самостоятельно построить музыкальную карьеру, но без продюсера и связей у нее ничего не получилось. В то время Ирина Климова зарабатывала тем, что пела по ресторанам. Было это в 90-х.
Актриса предложила вспомнить, сколько в российском шоу-бизнесе появилось "всяких дочек, жен, невест безголосых". По ее словам, достаточно спеть две ноты, а высоту и чистоту девушке дотянут на компьютере. На компромиссы артистка не шла, поэтому ее удел был петь по ночным клубам.
Ирина Климова ответила, что это было чудовищно, ведь вокруг все ели, пили и разговаривали по телефону. Знаменитость призналась, что ей поступали непристойные предложения. Она отметила, что мир российского шоу-бизнеса очень темный. "Либо надо родиться дочкой нефтяного магната, как Алсу", – бросила камень в огород певицы звезда.
Напомним, ранее певица Алсу зарегистрировала сценическое имя своей дочери Микеллы как товарный знак. Звездная мать записала на себя сценические имена наследницы, так как она пока несовершеннолетняя. Теперь девочка официально начала работать в шоу-бизнесе.
Как писали "Дни.ру", у певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова трое детей. В прошлом году младшая – Микелла – победила в шоу "Голос. Дети", после чего на нее и ее мать обрушилась волна критики за то, что якобы голоса на программе были куплены. В программе "Осторожно! Собчак" артистка признавалась, что действительно покупала голоса на конкурсе, но это не запрещено регламентом проекта.
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