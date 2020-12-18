Марина Федункив рухнула с большой высоты на глазах у коллег

В разгар вечера Марина залезла на барную стойку, чтобы записать видео для "Тик-ток". Федункив снимала себя на камеру мобильного и изображала зомби. Звезда сериала "Реальные пацаны" увлеклась и не заметила, что приблизилась к краю. В итоге актриса рухнула с большой высоты прямо на пол.
К лежащей Федункив тут же бросились коллеги и друзья. Присутствующие были готовы оказать помощь Марине. Все очень перепугались.
К счастью, звезда "Реальных пацанов" серьезно не пострадала. Федункив лишь расхохоталась.
Отметим, что фильм "Реальные пацаны против зомби" – это полнометражное продолжение сериала. События картины разворачиваются в городе Пермь. Местные жители оказываются в эпицентре распространения коми-пермяцкого вируса. Опасная зараза превращает людей в зомби. В городе объявляют особый режим, начинаются поиски антидота.
Спустя год после появления вируса жители привыкают к зомби, учатся сосуществовать с ними. Между тем супруга главного героя Николая Наумова получает укус, который способен превратить ее в ходящего мертвяка. Колян и его друзья ищут способ спасти девушку.
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