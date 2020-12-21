Будоражит: Муж Тархановой рассказал о сексе после партнерских родов в ванне

37-летняя Глафира Тарханова – мама четверых сыновей. Воспитывать отпрысков звезде кино и сериалов помогает муж, 43-летнний актер Алексей Фаддеев. Трижды супруги прошли через партнерские роды.

По словам Фаддева, его первенец появился на свет в медицинском учреждении. В перинатальном центре Тарханова пережила негативный опыт, поэтому впредь решила рожать дома. Второй и последующие дети Глафиры пришли в этот мир вне больничных стен.



В ответственный момент Алексею и Глафире помогала акушерка. Есть мнение, что партнерские роды представляют угрозу для брака, дескать, после этого мужчины теряют сексуальное влечение к женам. По словам артиста, на его супружеской жизни пережитый опыт не отразился. Фаддеев отметил, что вид рожающей в ванне супруги не стал для него чем-то пугающим. Алексей, как и прежде, влюблен в Глафиру, она все также будоражит его.

"Секс – часть супружеской жизни, он должен постоянно присутствовать. Благодаря этому у меня как раз четверо детей и родилось", - поведал Фаддеев в свежем интервью.

Артист уверен, что измены происходят на фоне непонимания и в этом обычно виноваты оба. Отношения, по мнению Алексея, огромный труд, супруги должны слышать друг друга. Фаддеев отметил, что ни он, ни его жена не проповедуют домашние роды, ведь все зависит от состояния здоровья женщины.