"Разница в возрасте не видна": Тарханову сравнили с младшей сестрой-красавицей

По словам Тархановой, до 14 лет она росла одна. Артистке нравилось быть в центре материнского внимания. С появлением сестры, Иларии, жизнь будущей звезды изменилась. Глафира стала счастливой по-настоящему.
В личном микроблоге звезда сериала "Паромщица" показала снимки совместной фотосессии с родственницей. Актриса и ее сестра позировали в стильных брючных костюмах.
Как здорово, что ты у меня есть!" – подписала публикацию Глафира Тарханова.
Илария откликнулась на признание знаменитой сестры. Девушка сообщила, что любит и ценит Глафиру.
Знаменитость и ее родственницу пользователи Сети осыпали комплиментами. Многие комментаторы отмечали, что сестры, несмотря на 14-летнюю разницу в возрасте, выглядят ровесницами.
"Сестра просто итальянка, причем красивая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Классные девочки!!! Вы обе очень красивые. А ваша сестра напоминает Викторию Бэкхем", "Разница в возрасте не видна, вообще! Красивые девчонки!💐😻😻", "Какие вы красивые, глаз не оторвать", "Красавицы какие😍😍🤗. И не подумаешь, что большая разница у вас😊😊", – рассуждали пользователи Сети.
Напомним, у Глафиры Тархановой также есть младший брат Мирон. Парень на 20 лет моложе знаменитой родственницы. Мирон и Илария появились во втором браке матери актрисы. Звезду сериала "Паромщица" воспитывал отчим. Мужа родительницы знаменитость считает родным человеком.
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