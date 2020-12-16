"Жаба такая квакает": известную актрису и ее родных прогнали с катка

Знаменитость и ее родные сейчас живут на даче. За город семейство переехало минувшей весной. Свободное время Анна Михайловская предпочитает проводить на свежем воздухе – гулять, кататься на ледяной горке и катке.
Недавно во время одной из таких прогулок звезда сериалов столкнулась с негативом. Михайловская вместе с семьей пришла на замерзшее озеро, что находится недалеко от ее дома. Анна и ее родные надели коньки, взяли лопаты и принялись расчищать лед от снега.
В какой-то момент актрису и ее близких побеспокоила соседка по поселку. Женщина начала прогонять веселую компанию детей и взрослых. Дама заявила, мол, каток ее собственность на том основании, что она за ним ухаживает.
Михайловскую возмутила позиция соседки. Актриса решила не скандалить, хотя и считала себя правой. Семейство отправилось в другое место.
"Мы пришли за положительными эмоциями, а когда там жаба такая квакает, сами понимаете. Теперь она для меня хозяйка болота", – поделилась эмоциями звезда сериалов в личном "Инстаграм".
Напомним, актриса Анна Михайловская была женой коллеги по цеху Тимофея Каратаева. Знаменитости поженились в августе 2013 года. В июле 2015 года у пары появился сын Мирослав. Через два года после появления крохи поползли слухи, что Михайловская и Каратаев больше не живут вместе. В середине 2018 года артисты развелись официально.
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