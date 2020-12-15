Звезда "Тайн следствия" Анна Ковальчук: Каждый должен знать свое место, и я его знаю

Знаменитость не скрывает, что очень устала от своей героини Марии Швецовой. Зрители, по мнению Анны Ковальчук, тоже уже насытились лентой. "Я каждый сезон хочу бросить", – сказала звезда сериала "Тайны следствия".
Порой актрисе хочется перемен, иногда она думает уйти из актерства. Впрочем, за этими размышлениями никогда не следуют действия. Анна Ковальчук верна профессии. Артистка 20 лет служит в одном театре.
Анна Ковальчук рассказала также, что в 20 сезоне сериала "Тайны следствия" практически не будет места романтике. Мария Сергеевна, как заметила артистка, будет вести отшельнический образ жизни. После развода героиня сосредоточится только на расследованиях.
В новой части ленты вновь появится дочь Анны Ковальчук Злата. Напомним, девушка играет наследницу главной героини. В свежих сериях отпрыск Швецовой возвращается из Лондона и берется за журналистское расследование.
По словам Ковальчук, к некоторым диалогам в новом сезоне она лично приложила руку. Основную работу над сценарием выполняют режиссер Егор Баринов и продюсер Егор Абросимов, актерам же позволено добавлять в свой текст нотки юмора. "Понятно, что канву и какую-то основную линию я не трогаю – каждый должен знать свое место, и я его знаю", – сказала звезда сериала "Тайны следствия" Анна Ковальчук.
Популярные темы форума
Путин не вор
Наглость, высокомерие, тупость
Не встаёт! Помогите!!!
Когда хохлы кастрюли снимут?
Отвратительное
Залетела!!!
Психоанализ Клавы
Изменила будущему супругу
Трусы
В Алкашей вселяются черти