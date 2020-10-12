Гей-маньяк терроризирует звезду "Глухаря"

Звезду сериала "Глухарь" донимает ненормальный. Виктории Тарасовой пришлось сменить номер телефона из-за безумца.

По словам актрисы, два месяца назад в ее жизни появился гей-маньяк, цель которого не ясна. С тех пор на телефон знаменитости стали приходить сотни звонков от незнакомых людей. Чаще всего, поднимая трубку, знаменитость слышит мычание или тяжелое дыхание.

"Потом весь день звонила какая-то бабулька со словами: "Забери моего ребенка!" – поведала артистка. Временами Викторию оскорбляют, называют проституткой.

Более того, незнакомец постоянно делает заказы на имя Виктории Тарасовой. Звезде сериала "Глухарь" приходят сообщения с кодами для осуществления онлайн-платежей.

Однажды Тарасовой удалось поговорить с безумцем. Он признался актрисе, что женщины его не возбуждают, дескать, он гей. Тем не менее, неизвестный не стал скрывать, что онанирует на голос Виктории.

Тарасова отметила, что несколько лет назад проходила через что-то подобное. Тогда недоброжелатели довели ее до нервного срыва. Артистке угрожали расправой. Травля продолжалась три месяца. Когда Викторию начали преследовать на улице, она обратилась в полицию. Звезде пришлось некоторое время ходить с охраной. Позднее выяснилось, что кошмар наяву Тарасовой организовала экс-подруга.