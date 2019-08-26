Ксения Раппопорт ушла от мужа

Ксения Раппопорт подала на развод еще в апреле – заявление поступило в судебный участок №359 Басманного района. Супругов развели через три месяца, пишет StarHit со ссылкой на источник.
О браке актрисы с Дмитрием Борисовым фанаты узнали в 2016-м, к тому времени они были женаты уже два года. Ресторатор переехал ради любимой в Петербург, однако сохранить семью им не удалось. Причины расставания неизвестны.
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