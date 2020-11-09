"Его удерживают": звезда "Интернов" обвинила редакцию Малахова в исчезновении сына и преследовании

Звезда сериала "Интерны" вынуждена держать оборону. Юлия Назаренко-Благая опасается, что до нее доберутся корреспонденты программы Андрея Малахова "Прямой эфир", что выходит на телеканале "Россия 1".

Актриса обнаружила, что ее разыскивают сотрудники редакции скандального шоу. Более того, подчиненные шоумена Андрея Малахова узнали адрес медицинского учреждения, где сейчас находится Юлия Назаренко-Благая.

"Я сейчас нахожусь в больнице. Я знаю, что ко мне едет группа "Прямого эфира" малаховского. Они угрожают моей жизни и здоровью постоянно. Мне приходят угрожающие звонки. Я знаю, что они едут. Я их боюсь. Я не знаю, что они могут выкинуть. У этих людей абсолютно нет совести. Совесть отсутствует даже как заводская характеристика. Они способны на все что угодно ради рейтинга. Они меня и так довели до больницы, до нервного срыва. Они и сейчас хотят проникнуть в больницу", – сказала Юлия "Дни.ру".

Звезда сериала "Интерны" не собирается ждать милости от судьбы. Назаренко-Благая предприняла все необходимые меры защиты.

"Я, естественно, предупредила медперсонал, главврача, предупредили охрану. Я сделала заявление в полицию, что мне и моей семье угрожает опасность", – добавила артистка.

Юлия Назаренко-Благая сообщила также, что не может дозвониться до своего старшего ребенка. Молодой человек игнорирует сообщения матери. Парень как будто исчез. Актриса полагает, что ее сын попал под влияние редакторов ток-шоу.

"Я знаю, что его удерживает эта же группа малаховская, группа "Прямого эфира" для того, чтобы сделать еще одну лживую, поганую программу. Я опасаюсь за свою жизнь, за жизнь сыновей – старшего и младшего, за жизнь своей семьи", – добавила звезда сериала "Интерны".

Сотрудники правоохранительных органов уже отреагировали на заявление Назаренко-Благой. Полицейские приходили в больницу, в которой находится женщина и обещали взять ситуацию под контроль. "Если будет какое-нибудь незаконное проникновение, то они здесь рядом и приедут", – заметила артистка.