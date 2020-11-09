"Его удерживают": звезда "Интернов" обвинила редакцию Малахова в исчезновении сына и преследовании

Актриса обнаружила, что ее разыскивают сотрудники редакции скандального шоу. Более того, подчиненные шоумена Андрея Малахова узнали адрес медицинского учреждения, где сейчас находится Юлия Назаренко-Благая.
"Я сейчас нахожусь в больнице. Я знаю, что ко мне едет группа "Прямого эфира" малаховского. Они угрожают моей жизни и здоровью постоянно. Мне приходят угрожающие звонки. Я знаю, что они едут. Я их боюсь. Я не знаю, что они могут выкинуть. У этих людей абсолютно нет совести. Совесть отсутствует даже как заводская характеристика. Они способны на все что угодно ради рейтинга. Они меня и так довели до больницы, до нервного срыва. Они и сейчас хотят проникнуть в больницу", – сказала Юлия "Дни.ру".
Звезда сериала "Интерны" не собирается ждать милости от судьбы. Назаренко-Благая предприняла все необходимые меры защиты.
"Я, естественно, предупредила медперсонал, главврача, предупредили охрану. Я сделала заявление в полицию, что мне и моей семье угрожает опасность", – добавила артистка.
Юлия Назаренко-Благая сообщила также, что не может дозвониться до своего старшего ребенка. Молодой человек игнорирует сообщения матери. Парень как будто исчез. Актриса полагает, что ее сын попал под влияние редакторов ток-шоу.
"Я знаю, что его удерживает эта же группа малаховская, группа "Прямого эфира" для того, чтобы сделать еще одну лживую, поганую программу. Я опасаюсь за свою жизнь, за жизнь сыновей – старшего и младшего, за жизнь своей семьи", – добавила звезда сериала "Интерны".
Сотрудники правоохранительных органов уже отреагировали на заявление Назаренко-Благой. Полицейские приходили в больницу, в которой находится женщина и обещали взять ситуацию под контроль. "Если будет какое-нибудь незаконное проникновение, то они здесь рядом и приедут", – заметила артистка.
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