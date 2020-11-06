"Это оказалось сложной для меня задачей": Полина Гагарина снялась в откровенном проекте

Вокалистка сообщила, что ей наконец-то пригодился диплом школы-студии МХАТ. Десять лет назад Полина Гагарина окончила курс Игоря Золотовицкого. Артистке пришлось освежить в памяти полученные знания, чтобы исполнить серьезную роль.
По словам Полины, в откровенном сериале "Бывшие" она играет Лену – писательницу и популярного коуча. Героиня немного старше исполнительницы и обладает набором качеств, которые не свойственны самой Полине. "Она порывистая, постоянно меняется, и показать это оказалось сложной для меня задачей, – призналась Полина Гагарина.
Приглашение сняться в сериале стало для певицы приятным сюрпризом. Как призналась Гагарина, "Бывшие" – один из немногих отечественных проектов, которые она смотрела.
Артистка не стала скрывать, что в актерстве у нее мало опыта. Часто на площадке Полине Гагариной приходилось действовать интуитивно. Ради сериала "Бывшие" знаменитость вышла из зоны комфорта. От вокалистки требовалось правильно стоять, точно моргать, знать реплики и верно отыгрывать эмоции. Гагарина заметила, что быстро втянулась в процесс.
Как писали "Дни.ру", в этом, 2020 году, Полина Гагарина решилась на большие перемены. Знаменитость развелась с мужем Дмитрием Исхаковым. Теперь уже бывший супруг артистки продолжает трудиться фотографом. Не так давно Исхаков создавал кадры для телешоу "Модель – XL".
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