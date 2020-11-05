"У всех перехватит дыхание": вышел трейлер к финальному эпизоду сериала "Сверхъестественное"

В Сети появился расширенный трейлер заключительной серии ленты о братьях Винчестерах. До финала сериала "Сверхъестественное" осталось две недели.

Ролик опубликовал телеканал The CW. Минутным видео телевизионщики поблагодарили поклонников за 15 лет поддержки.

Ролик напоминает зрителям о событиях прошлых сезонов. Закадровый голос обещает, что фанаты истории не будут разочарованы финалом, дескать, от заключительной серии у всех "перехватит дыхание". В трейлере можно увидеть отрывки интервью создателей "Сверхъестественного" и актеров.

"Когда вы делаете что-то долгое время, вы как бы чувствуете, когда дело идет к концу", – говорит исполнитель роли Дина Винчестера Дженсен Эклс.

"Он, я и все здесь просто хотим сказать спасибо", – добавил Джаред Падалеки, игравший Сэма Винчестера.

Финальная серия сериала "Сверхъестественное" выйдет хронометражем в два часа. На экранах эпизод появится 19 ноября.

"Честно говоря, я боюсь конца и опечалена, потому что он заканчивается... Сверхъестественное было большой частью моей жизни, и я так благодарна всем, кто сделал это шоу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я не хочу чтобы сверхъестественное заканчивалось я буду плакать я люблю Дженсена Эклза и Мишу Коллисна и Джареда Падалеки и Алекса", – отозвались фанаты сериала на трейлер "Сверхъестественного".