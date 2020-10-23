Дженсен Эклс: финал "Сверхъестественного" изменили из-за коронавируса

Изначально создатели телепроекта планировали завершить съемки картины в начале апреля. Финальная серия 15-го сезона должна была выйти на экраны 17 мая. В планы киношников вмешалась пандемия коронавируса. Площадку "Сверхъестественного" заморозили на несколько месяцев.
В итоге исполнители главных ролей фантастической ленты вернулись на съемки только в сентябре. По словам актера Дженсена Эклса, который играл роль Дина Винчестера, COVID-19 действительно повлиял на судьбу персонажей сериала "Сверхъестественное". К счастью, изменения были несущественными.
В свежем интервью Эклс сообщил, что первоначальный вариант сценария заключительного эпизода он получил еще в марте. Артист быстро ознакомился с текстом и погрузился в раздумья. Дженсен не понимал, как написанное на бумаге будет смотреться на экране.
"Когда ко мне попал исходный черновик финальной серии, я прочитал его глазами обычного фаната, потому что меня волновало главное: "Как же они все это соберут вместе?" – призналась звезда "Сверхъестественного".
После карантина Дженсен Эклс вернулся на площадку сериала с мыслями о том, что сюжет уже переписали. Спустя время актеру действительно прислали обновленную версию сценария. По словам знаменитости, авторы исправили некоторые моменты, но в целом сохранили концовку. О том, что именно шоураннеры убрали из ленты, Эклс умолчал.
Слова Дженсена Эклса подтвердил Эндрю Дабб, один из авторов сериала "Сверхъестественное". По словам шоураннера, в 20 серии создатели исключили некоторые запланированные моменты. Дело в том, что ограничительные меры, связанные с коронавирусом, не позволили бы реализовать их.
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