Певица МакSим о романе со звездой "Молодежки": Узнала о чувствах из интервью

МакSим и Никифоров познакомились на съемках. Актер сыграл в музыкальном клипе певицы. Знаменитости хорошо поладили и некоторое время общались. Артисты даже пару раз вместе прыгали с парашютом.
Год назад Денис Никифоров в студии ток-шоу "Судьба человека" телеканала "Россия 1" признался, что испытывал чувства к певице МакSим. Актер намекнул, что из этого увлечения ничего путного выйти не могло бы, ведь на тот момент они оба были слишком молодыми и несдержанными. Никифоров заявил, что вдохновил вокалистку на создание песни "Научусь летать".
В свежем интервью певица МакSим прокомментировала признание Дениса Никифорова. Исполнительница опровергла роман с артистом.
МакSим назвала Дениса отличным парнем, о чувствах которого она узнала только после просмотра интервью. По словам артистки, со звездой сериала "Молодежка" ее связывала только дружба и общая любовь к прыжкам с парашютом. Вокалистка добавила также, что не посвящала Денису песен.
Никифоров и МакSим перестали плотно общаться из-за взаимной занятости – актер играл в спектаклях, вокалистка улетела на гастроли. "А тут он говорит что-то про продолжение. Я об этом не знала ничего. Надо было ему позвонить и сказать мне об этом", – заметила вокалистка.
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