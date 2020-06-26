Звезда сериала "Молодежка" Иван Жвакин пожаловался на агрессивных пенсионерок: Были готовы меня убить

Звезда сериала "Молодежка" искренне радуется тому, что карантин из-за коронавирусной инфекции подошел к концу. 28-летний Иван Жвакин соскучился по съемкам.

По словам Жвакина, пандемия многим расшатала нервы. Несколько раз Ивану хорошенько доставалось за несоблюдение социальной дистанции в общественных местах. "Пару-тройку бабушек очень серьезных попались, которые почти были готовы меня убить", - поведала звезда сериала "Молодежка".

Артист отметил, что маски, раз уж они обязательны, должны выдавать бесплатно. В странах, где средства индивидуальной защиты раздавали власти, народ чувствовал себя более защищенным.

Иван Жвакин ждет возвращения к работе. Артист влюблен в профессию и считает, что на судьбу ему грех жаловаться. За полгода до окончания театрального вуза он попал в сериал "Молодежка". Теленовелла стала для Ивана хорошим трамплином. Впрочем, амбиций покорить Голливуд у 28-летней знаменитости нет. Жвакин уверен, что у актера из России там нет будущего.

Между тем звезда "Молодежки" не скрывает, что в отечественном телевидении давно разочаровалась. От того, что происходит на экранах, артисту становится не по себе. Особенно Ивана раздражают ток-шоу. В студии скандальных передач Жвакина звали множество раз, но артист всегда отклонял подобные предложения. Актер добавил, что не является святошей, однако участвовать в постыдных историях не хочет.