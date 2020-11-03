Красавица-актриса втянула Бориса Корчевникова в сомнительную историю

Артистка стала гостьей программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Беседуя с ведущим Борисом Корчевниковым, Анна Старшенбаум затронула тему личной жизни. Актриса предложила шоумену зарегистрироваться на сайте знакомств.
Старшенбаум не стала скрывать, что подобные интернет-ресурсы – довольно сомнительная история. Самой Анне сервис знакомств обрести счастье не помог.
"Был такой у меня опыт. Продлился он ровно один день. Может мне так не повезло… Но, не мое это", – заметила звезда кино и сериалов.
Старшенбаум помогла Корчевникову ответить на несколько вопросов анкеты, а также подобрать фотографии для профиля. Анна забраковала снимок Бориса с бывшей девушкой, отложила в сторону кадр из спортивного зала, а также скептически отнеслась к фото, на котором шоумен запечатлен с мамой. Девушка объяснила ведущему, что подобные кадры могут отпугнуть потенциальных невест.
Отметим, что Корчевников, наоборот, очень хотел опубликовать на своей странице снимок с родительницей. По словам Бориса, дамы должны сразу понимать, с чем им придется столкнуться.
Разбирая фотоархив, шоумен выяснил, что Анна Старшенбаум знакома с его экс-возлюбленной Анной Сесиль Свердловой. Артистка очень тепло отозвалась о бывшей избраннице телеведущего. Старшенбаум отметила, что Свердлова и Корчевников были гармоничной парой.
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