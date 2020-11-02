Чем муж Юлии Зиминой из сериала "Кармелита" зарабатывает на жизнь

Артистка раскрыла жениха только в день бракосочетания, опубликовав совместный снимок в соцсетях. О том, чем ее возлюбленный зарабатывает на хлеб, Юлия Зимина предусмотрительно умолчала. Между тем ходили слухи, что новоиспеченный муж звезды "Кармелиты" имеет какое-то отношение к спорту.
Как оказалось, Денис Новиков действительно в прошлом занимался боксом. С единоборствами мужчина завязал, получив серьезный перелом носа. Отказываться от спорта полностью Денис не стал: вместе с другом он организовал крупнейший в Москве клуб боевых искусств. К сожалению, этот бизнес Новикова развалился.
Сегодня муж Юлии Зиминой числится на должности генерального директора компании. Организация предоставляет бухгалтерские услуги. Отметим, что ранее Денис Новиков уже состоял в браке.
Как писали "Дни.ру", Юлию Зимину связывали отношения с актером Владимиром Череповским. В сериале "Кармелита" он играл Степку. Собственно на съемках теленовеллы между молодыми людьми и разгорелась страсть. Эти отношение закончились, когда артист поднял руку на избранницу.
Еще одна звезда "Кармелиты" – Максим Щеголев был следующим избранником актрисы. Ради Зиминой мужчина бросил семью: жену и двух маленьких деток. Юлия и Максим были вместе три года. В одном из интервью Щеголев заявил, что актриса запрещала ему встречаться с детьми и требовала свадьбу.
Также известно о романе Юлии Зиминой с биг-вейвсерфером Андреем Карром. Ходят слухи, что именно спортсмен является отцом дочери актрисы, Симоны. Звезда сериала "Кармелита" родила наследницу в 2015 году. Имя отца ребенка артистка не называет.
Популярные темы форума
Предупреждали !
изменой за измену
как понять, что изнасиловали?
принудительная стерилизация
Какую бы вы выбрали?
Кто из знаменитостей красиво стареет?
Дети или муж?
Чем больше у женщины партнеров тем уродливее дети
Ляшки натирают
в России хуже чем в Африке